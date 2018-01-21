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Buradasınız : » » Türkiye'den, Suriye'ye komşu ülkere Afrin diplomasisi

Türkiye'den, Suriye'ye komşu ülkere Afrin diplomasisi

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerini bakanlığa çağırarak Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgilendirmede bulunacak.

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Türkiyeden, Suriyeye komşu ülkere Afrin diplomasisi

Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, bugün bakanlığa çağrılacak Suriye'ye komşu Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirmede bulunacak.

Bir önceki gün de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in yanı sıra İran'ın Ankara'daki büyükelçilik misyon şefleri, Bakanlığa çağrılarak harekat hakkında bilgilendirilmişti.

ABD, İran ve Rusya büyükelçilikleri misyon şefleri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Kaynak: AA 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Dışişleri Bakanlığı, afrin
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