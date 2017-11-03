  • 03 KASIM 2017, CUMA

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Türkiye'den Rodos Adası'ndaki ortak tatbikata tepki

Türkiye'den Yunanistan ile Mısır'ın Rodos Adası'nda yaptıkları ortak tatbikata tepki geldi.

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Türkiyeden Rodos Adasındaki ortak tatbikata tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır'ın Rodos Adası'nda gerçekleştirdikleri amfibi taarruz tatbikatının uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1947 Paris anlaşması ile Rodos adasında her türlü askeri eğitim faaliyetinin yasaklandığı hatırlatıldı.

Söz konusu tatbikatın uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu belirtilen açıklamada ikazların Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçiliğine iletildiği kaydedildi.

Açıklamada, ''Komşumuz Yunanistan'ı hasmane eylemlerden kaçınmaya ve üçüncü tarafları da bu tür ihlallere ortak olmamaya davet ediyoruz'' denildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, mısır, Rodos Adası
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