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Buradasınız : » » Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığınca, Pakistan’ın Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta’da eyalet parlamentosu yakınlarında meydana gelen terör saldırısı kınandı.

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Türkiyeden Pakistandaki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırı nedeniyle Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı dilendi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pakistan’ın Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta’da bugün eyalet parlamentosu yakınlarında meydana gelen saldırı sonucunda, aralarında polis memurlarının da olduğu Pakistanlı kardeşlerimizin hayatını kaybettiği ve yaralıların bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Pakistan
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