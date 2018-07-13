  • 13 TEMMUZ 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.865
    EURO 5.685
  • BIST 89897.67
    ALTIN 193.973
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı

Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da seçim mitinginde meydana gelen terör eylemini lanetledi ve Pakistan halkına başsağlığı dilediğinde bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkiyeden Pakistana taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Belucistan eyaletinin Mastung ilçesinde düzenlenen seçim mitinginde meydana gelen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. 

Saldırıdan ötürü Pakistan'a başsağlığı dilenen açıklamada, "Bu menfur terör eylemini en güçlü şekilde lanetliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan hükümetiyle dost ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı. 

Pakistan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin batısındaki Belucistan eyaletinin Mastung kenti yakınlarında meydana gelen saldırıda, ilk belirlemelere göre 128 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı. Saldırıyı DEAŞ üstlendi. 

Kaynak: AA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER