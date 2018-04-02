  • 03 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.976
    EURO 4.897
  • BIST 114442.1
    ALTIN 171.333
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türkiye'den Nijerya'daki terör saldırısına kınama

Türkiye'den Nijerya'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü Boko Haram'ın Nijerya'nın kuzeydoğusunda düzenlediği intihar saldırısını kınadı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkiyeden Nijeryadaki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Maiduguri şehrinin iki köyünde, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği bombalı intihar saldırısının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi yer aldı.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği 2 intihar saldırısında 18 sivil hayatını kaybetmiş, 83 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER