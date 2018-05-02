  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Türkiye'den Nijerya'daki cami saldırısına kınama

Türkiye'den Nijerya'daki cami saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın Mubi kentinde bir camiye yönelik düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı ve Nijerya hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.

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Türkiyeden Nijeryadaki cami saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Mubi şehrinde bugün bir camiye düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mubi’de son 6 ay içinde ikinci kez gerçekleştirilen terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Nijerya hükümeti ile Nijerya halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nijerya'da camiye intihar saldırısı: 42 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın doğusundaki bir camiye düzenlenen intihar saldırısı sonrasında Bölge Polis Sözcüsü Othman Abubakar yaptığı açıklamada, Adamawa eyaletine bağlı Yan Gwajo bölgesinde, öğlen namazı sırasında 2 intihar eylemcisinin saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Abubakar, saldırılarda 42 kişinin öldüğünü ve 68 kişinin yaralandığını ifade etmişti.

Kaynak: AA 

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