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Buradasınız : » » Türkiye'den Kotzias'ın ifadelerine tepki

Türkiye'den Kotzias'ın ifadelerine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias'ın paylaştığı bazı ifadelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Türkiyeden Kotziasın ifadelerine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ın resmi Twitter hesabından paylaştığı bazı ifadelere yönelik yazılı açıklama yaptı.

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde, 28 Haziran-7 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nda, müzakere sürecinin en başından bu yana Türkiye'nin sergilemiş olduğu iyi niyet ve yapıcı yaklaşımla Kıbrıs meselesine adil ve sürdürülebilir kapsamlı çözüm bulunabilmesi amacıyla katıldığını vurgulayan Hüseyin Müftüoğlu, son konferans olan bu toplantı süresince Türkiye'nin çözüm yönünde samimi çaba sarf ettiğini bildirdi.

Konferansın neden başarısızlıkla sonuçlandığı sorusunun cevabının ise Nikos Kotzias'ın dün sosyal medya hesabından paylaştığı ifadelerden de görülebildiğini belirten Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Takındığı tutumla ocak ayındaki konferansın sadece bir gün sürmesinin asıl sorumlusu olduğunu unuttuğu anlaşılan Bakan Kotzias'ın söz konusu ifadelerinin temelinde yatan uzlaşmaz ve yapıcılıktan uzak yaklaşım, konferans boyunca Kıbrıs Rum ve Yunanistan taraflarınca ortaya konulmuştur. Konferans, iyi niyetin ve siyasi iradenin yoksunluğunda çözüme varılmasının mümkün olamayacağını bir kez daha gözler önüne sermiştir." AA

Etiketler: türkiye, Yunanistan, tepki, Kotzias, Kıbrıs
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