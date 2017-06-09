  • 09 HAZIRAN 2017, CUMA

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Türkiye'den Kerbela'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığınca Irak'ın Kerbela kentinde 20’den fazla Iraklının hayatını kaybettiği saldırı kınandı.

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Türkiyeden Kerbeladaki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığınca Irak'ın Kerbela kentinde 20’den fazla Iraklının hayatını kaybettiği saldırı kınandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kerbela'daki saldırıda 20’den fazla Iraklının hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı anımsatıldı.

Saldırının DEAŞ terör örgütü tarafından üstlenildiği kaydedilen açıklamada, "Kutsal ramazan ayında yapılan bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, kerbela saldırı, kınama
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