Türkiye'den Katar'a destek mesajı

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binali Yıldırım, Al Sani'yi, Çankaya Köşkü'ndeki kabulünde, Türkiye'nin bu zor dönemde Katar'ın yanında olduğunu dile getirdi.

Yıldırım, başta ekonomi olmak üzere her alanda ikili iş birliğini daha da artırma arzusu taşıdıklarını ifade etti.

Konuk heyet, Türkiye'nin Katar'a verdiği destek için teşekkür etti.

Görüşmede Katar'ın, ekonomi ve ticaret alanı dahil ikili iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesi yönündeki iradesi teyit edildi.