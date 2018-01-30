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Buradasınız : » » Türkiye'den Kabil'deki terör saldırısına kınama

Türkiye'den Kabil'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de askeri akademiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

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Türkiyeden Kabildeki terör saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kabil'deki askeri akademiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralanan Afgan askerleri olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Kabil'de askeri birliğe bombalı saldırı

Hain terör saldırısının kınandığı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendi.

Açıklamada, "Kabil'de geçtiğimiz günlerde art arda yaşanan terör saldırılarının Afganistan'da barış ve istikrar sağlanması yönündeki çabaları engelleyemeyeceğine inanıyoruz." dendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de askeri birliğe dün düzenlenen saldırıda 5 asker yaşamını yitirmiş, 10 asker yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kabil, Dışişleri Bakanlığı, Afganistan terör saldırısı
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