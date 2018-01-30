Türkiye'den Kabil'deki terör saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kabil'deki askeri akademiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralanan Afgan askerleri olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Kabil'de askeri birliğe bombalı saldırı
Hain terör saldırısının kınandığı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendi.
Açıklamada, "Kabil'de geçtiğimiz günlerde art arda yaşanan terör saldırılarının Afganistan'da barış ve istikrar sağlanması yönündeki çabaları engelleyemeyeceğine inanıyoruz." dendi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de askeri birliğe dün düzenlenen saldırıda 5 asker yaşamını yitirmiş, 10 asker yaralanmıştı.
Kaynak: AA