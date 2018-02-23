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Buradasınız : » » Türkiye'den İsrail'in yeni konut kararına tepki

Türkiye'den İsrail'in yeni konut kararına tepki

Dışişleri Bakanlığından, "İsrail’in, Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşimciler için yeni konut inşasını onaylamasını kınıyoruz." açıklaması yapıldı.

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Türkiyeden İsrailin yeni konut kararına tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in yeni konut inşasına onay vermesine tepki gösterildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’ün güneyinde Yahudi yerleşimciler için büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü olan arazide 3.000 yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz."

"İsrail’in uluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını hiçe sayan adımlarını reddediyoruz. İsrail, Filistin topraklarında yerleşim birimleri inşa etmek suretiyle işgalini kalıcı bir sömürgeciliğe çevirmekte ve barış sürecinin zeminini yok etmektedir."

Kaynak: TRT HAber

Etiketler: israil, Doğu Kudüs, Dışişleri Bakanlığı
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