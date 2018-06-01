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Türkiye'den İsrail'in yasadışı yerleşim kararına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da 2000 ilave yerleşim biriminin inşa edilmesine onay vermesini kınadı.

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Türkiyeden İsrailin yasadışı yerleşim kararına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in yasadışı yerleşimlerine ilave yeni yerleşim birimleri inşa edilmesine ve Filistinli Bedevilere ait evlerin yıkımına yönelik kararı hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İsrail makamlarının işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimlerinde 2000 ilave yerleşim biriminin inşa edilmesine sorumsuzca onay vermesini ve Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’ün çevresindeki “Ayrım Duvarı”nın diğer yakasında kalan Filistinli Bedevilere ait evler için acımasızca yıkım kararı almasını şiddetle kınıyoruz.

Uluslararası hukuku hiçe sayan bu adımları kararlılıkla reddediyoruz.

Kaynak: TRT Haber

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