Türkiye'den İsrail'e 7 yıl sonra ilk ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, temasları kapsamında İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin ile biraraya gelecek. Temaslarının 2'nci gününde ise Ramallah'a geçecek ve Yaser Arafat'ın kabrini ziyaret edecek. Ziyarette son durak ise Kudüs'te Mescid-i Aksa olacak. Bu ziyaret, son dönemdeki normalleşme sürecinde Türkiye-İsrail ilişkileri açısından önem taşıyor.

Mavi Marmara saldırısı

Mavi Marmara saldırısı sonrası gerilen siyasi ilişkilerin ancak 6 yıl sonra normalleşme sürecine girdi. Türkiye'nin öne sürdüğü üç koşul; özür, tazminat ve ambargonun hafifletilmesi yerine getirildi. İsrail, İstanbul'daki Dünya Enerji Zirvesine Enerji Bakanı Yuval Steinitz'i gönderdi. Türkiye ve İsrail arasında karşılıklı büyükelçiler yeniden görevlendirildi.

7 yıl aradan sonra

İki ülke arasında 7 yıl aradan sonra ilk siyasi istişareler yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın İsrail'e yapacağı ziyaret bu süreçte atılan son adım olacak.