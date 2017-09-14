  • 14 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.44
    EURO 4.098
  • BIST 108244.22
    ALTIN 146.604
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türkiye'den Irak'taki terör saldırılarına kınama

Türkiye'den Irak'taki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın güneyindeki Zikar ilinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıları şiddetle kınadı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkiyeden Iraktaki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın güneyindeki Zikar ilinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıları şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın güneyinde meydana gelen iki farklı terör saldırısında, ilk belirlemelere göre aralarında İran vatandaşlarının da bulunduğu en az 50 kişinin hayatını kaybettiğinin ve 80 kişinin yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyor; dost ve kardeş Irak ve İran halklarına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

Irak'ın güneyindeki Zikar ilinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırılar sonucu 50 kişi ölmüş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Etiketler: ırak terör saldırısı, DEAŞ, terör örgütü, teröristler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER