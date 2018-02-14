  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Türkiye'den Irak'a 5 milyar dolar kredi desteği

Türkiye'den Irak'a 5 milyar dolar kredi desteği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden imarı için Türkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını açıkladı.

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Türkiyeden Iraka 5 milyar dolar kredi desteği

Kuveyt'te "Irak'ın Yeniden İmarı Konferansı" yapıldı. 70'den fazla bağışçı ülkenin katıldığı toplantıda, Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

Irak'ın yeniden inşası için 88 milyar dolar gerekiyor

"5 milyar dolar kredi sağlayacağız"

Çavuşoğlu, Irak için Türkiye'nin 5 milyar dolar kredi sağlayacağını şu sözlerle açıkladı:

"Irak'ın öncelikle siyasi birliğinin tekrar tesis edilmesi gerekiyor. Önümüzdeki seçimlerde bunun için bir fırsat olacak. Musul'dan zorla oradan gönderilen DEAŞ'tan kaçan insanların da gönderilmesi gerekiyor. Bunun için bu şehirlerin de yeniden imar edilmesi lazım. Bundan sonraki süreçte firmalarımızın üstleneceği projeler için 5 milyar dolarlık bir kredi vaadinde bulunduk. Aynı şekilde 50 milyon dolarlık insani ve kalkınma yardımları için."

"Kandil'e operasyon olmalı"

Irak'ın terör örgütlerinden temizlenmesi gerektiğine de dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu,"Irak diğer terör örgütlerinden de temizlenmeli. Irak'ın PKK'dan YPG'den ve diğer terör örgütlerinden temizlenmesi de çok önemli. Bu konuda ilkesel bir anlaşmamız var. Kandil'in yanısıra Kerkük, Süleymaniye, Sincar da var. Kandil operasyonu olmalı. Teröristler nerdeyse temizlenmeli." dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Irak
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