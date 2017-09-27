  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.568
    EURO 4.194
  • BIST 101218.3
    ALTIN 147.511
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türkiye'den IKBY'ye uçuşlar askıya alınacak

Türkiye'den IKBY'ye uçuşlar askıya alınacak

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, cuma gününden itibaren Türkiye'den Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerine karşılıklı uçuşların askıya alınacağını duyurdu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkiyeden IKBYye uçuşlar askıya alınacak

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, cuma gününden itibaren Türkiye'den Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerine karşılıklı uçuşların askıya alınacağını duyurdu.

Başkonsolosluğun resmi Twitter hesabından yayınlanan açıklamada, "Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 29 Eylül Cuma günü yerel saatle 18:00'den itibaren Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına/havalimanlarından uçuşların askıya alınacağını bildirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bu durumda, Türk Hava Yolları, AtlasGlobal ve Pegasus tarafından ülkemizden Erbil ve Süleymaniye'ye yapılmakta olan karşılıklı seferlerin anılan tarihten itibaren gerçekleştirilmesi mümkün olamayacaktır." denildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, dün düzenlediği basın toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) elinde bulundurduğu sınır ve havalimanlarının kontrollerini 3 gün içinde Bağdat'a teslim etmesini istemişti.

Erbil yönetiminin söz konusu talebi reddetmesi üzerine Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan bu sabah yapılan yazılı açıklamada, yabancı şirketlerin Erbil ve Süleymaniye Havalimanları'na yönelik tüm uçuşlarını cuma gününden itibaren askıya alması talep edilmişti. 

Etiketler: Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, türkiye, Irak, Erbil, süleymaniye, Türk Hava Yolları, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER