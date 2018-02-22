  • 22 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Türkiye'den Hollanda'nın sözde soykırım kararına kınama

Türkiye'den Hollanda'nın sözde soykırım kararına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisinin bugün 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan kararlar almasını şiddetle kınıyoruz." denildi.

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Türkiyeden Hollandanın sözde soykırım kararına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisinin bugün 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan kararlar almasını şiddetle kınıyoruz. Avrupa’nın ortasında Srebrenitsa’da acısı hala dinmemiş soykırıma göz yuman bir ülkenin meclisinin aldığı söz konusu mesnetsiz kararların ne tarihte ne adalette yeri vardır. Dolayısıyla hiçbir hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur." ifadelerine yer verildi.

Hollanda'dan sözde soykırım kararı

Türkiye’nin 1915 olaylarına ilişkin tutumunun tarihi olgulara ve hukuki normlara dayalı olduğu vurgulanan açıklamada, "Avrupa hukukuna yerleşmiş içtihatlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları, bu hususta haklılığımızı ortaya koymaktadır. Diğer yandan, Hollanda hükümetinin, Temsilciler Meclisinin soykırıma ilişkin değerlendirmesini uygulamayacağı ve Erivan’da düzenlenen anma törenlerinde temsil edilmenin olayların soykırım olarak kabul edildiği anlamına gelmeyeceği yönündeki açıklamasını not ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hollanda parlamentosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanımıştı. Parlamentoda 3'e karşı 142 oyla kabul edilen önergeye sadece Türklerin kurduğu Denk Partisi karşı oy kullanmıştı. Parlamentoda alınan karar, hükümet protokolüne uymuyor. Hükümet protokolüne göre, soykırımların tanınmasında, uluslararası mahkemelerin hükümleri, Birleşmiş Milletlerin (BM) bilimsel araştırma ve bulgularındaki açık ve net olan sonuçların yönlendirici olması gerekiyor. Hollanda'da hükümet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne göre hareket ediyor. Bu nedenle kararın hükümet açısından bağlayıcılığı bulunmuyor.

Hollanda Parlamentosu, Denk Partisi'nin 3 ret oyuna karşı 142 oyla 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanımıştı.

Kaynak: AA

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