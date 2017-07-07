  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Türkiye'den Hollanda'nın 15 Temmuz etkinliğiyle ilgili açıklamasına tepki

Türkiye'den Hollanda'nın 15 Temmuz etkinliğiyle ilgili açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, "Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir" dedi.

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Türkiyeden Hollandanın 15 Temmuz etkinliğiyle ilgili açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Hollanda hükümetinin, 15 Temmuz etkinliğine ilişkin yaptığı açıklama hakkında, "Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir." ifadesini kullandı.

Müftüoğlu, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü etkinliğine katılmak üzere Hollanda'ya öngörülen ziyaretiyle ilgili Hollanda makamlarının verdiği tepkiye yönelik yazılı açıklama yaptı.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle yurt içinin yanı sıra Türk vatandaşlarının yoğun olduğu bazı Avrupa ülkelerinde de anma etkinlikleri yapılmasının planlandığını belirten Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"İkili ilişkilerimizden bağımsız olarak söz konusu ülkelerde öngörülen etkinliklerin amacı, hain darbe girişimi karşısında demokrasiye sahip çıkılması ve bu uğurda şehit düşenleri, gazi olanları Avrupa'daki vatandaşlarımızla anmak ve unutturmamaktadır. Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir."

Hollanda hükümeti, Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Apeldoorn kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nde düzenleyeceği etkinliğe katılması beklenen Başbakan Yardımcısı Türkeş'in ülkeye gelmesini "hoş karşılamadıklarını" bildirmişti.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Darbe girişimi, Türk devletine karşı haksız bir saldırıdır ama mevcut durumda iki ülke arasındaki ilişkiye baktığımız zaman Türkeş'in ya da başka bir bakanın ülkeye gelmesini hoş karşılamıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Etiketler: türkiye, Hollanda, 15 temmuz, açıklama, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu
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