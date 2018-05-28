Türkiye'den Gazze'ye 1,2 milyon dolarlık yardım

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), 1,2 milyon dolarlık yardımı, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Erman Topçu ile DSÖ'nün Gazze Temsilciliği Müdürü Dr. Mahmud Dahir arasında, başkonsolosluk rezidansında imzalanan hibe anlaşmasının ardından Gazze'ye gönderildi.

Gazze sınırında yaşanan olaylardan sonra Birleşmiş Milletler'in (BM) acil yardım çağrısı yaptığını vurgulayan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Topçu, "Biz de bu çağrıya hemen yanıt vererek, AFAD yoluyla bu 1,2 milyon dolarlık çağrının tamamını karşılayacağımızı DSÖ'ye bildirmiştik" ifadelerini kullandı.

Yardımdan 350 binden fazla insan faydalanacak

Topçu, 1,2 milyon dolar değerindeki yardımın yapılan anlaşmayla Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) teslim edildiğini belirterek, "Bu yardımımız kapsamında en az 165 bin Filistinli hasta ve yaralıya ihtiyaç duyulan tedavi sağlanacak. Dolaylı olarak da 350 binden fazla insan bundan faydalanabilecek. Dolayısıyla ülkemizin AFAD yoluyla yaptığı bu yardım, sahada bugün en çok ihtiyaç duyulan hususlardan bir tanesini karşılamış olacak" dedi.

Filistin Kızılayı'na ilaç ekipman yardımı

Topçu, Türk Kızılayı'nın da olayların hemen başlangıcında Filistin Kızılayı'na ilaç ekipman yardımı yaptığını hatırlatarak, "Gazze’deki bu insani kriz son olaylarla ortaya çıkmadı. Uzun zamandan beri devam eden, BM'nin verilerine göre 2020 yılında yaşanılacak bir yer olmaktan çıkacak olan bir bölgeden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TİKA 30 bin aileye sıcak aş dağıtımı yapıyor"

Türkiye'nin Ramazan ayı dolayısıyla Filistin'deki insani yardım faaliyetlerine de değinen Topçu, "TİKA 30 bin aileye sıcak aş dağıtımı yapıyor. Aynı zamanda hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de gıda kolisi yardımı yaptı. Bu süreç devam ediyor. 20 binden fazla gıda kolisi dağıtılıyor" diye konuştu.

"Sadece kurumlar değil halk da Filistin'ın yanında"

Türkiye'nin sadece kurumlarla değil halkıyla da Filistin'de olduğuna dikkat çeken Topçu, "Kudüs’ü ziyaret eden, Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden vatandaşlarımız sadece bir tatil veya tur gerçekleştirmiş olmuyor. Aslında burada yaşayan insanlara da destek sağlamış oluyor" ifadelerini kullandı.

"Tam zamanında gelen yardım"

DSÖ'nün Gazze Temsilciliği Müdürü Dahir de, Türkiye'nin BM'nin acil yardım çağrısına hızla karşılık vermesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Dahir, "Gazze'deki insani kriz durumu ve bu çerçevede sağlık alanında yaşanan büyük zorlukların gölgesinde bu yardım ittifakını imzalamış bulunuyoruz. DSÖ 1,1 milyon dolarlık acil yardıma ihtiyaç olduğunu duyurmuştu. Türkiye bu çağrıya 1,2 milyon dolar değerindeki yardımla anında karşılık verdi. Bu destek tam zamanında gelen bir yardımdır" dedi.

Kaynak: AA