Türkiye'den Fransa'ya sert terör tepkisi: Ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye’nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında ‘diyalog, temas, arabuluculuk’ gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada,

"Terör yapılanmalarını meşrulaştırmak anlamına gelecek adımlar atmak yerine dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler, terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir. Farklı isim ve kılıflar terör örgütünün gerçek kimliğini gizleyemez." ifadelerini kullandı.

1/ Türkiye’nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında ‘diyalog, temas, arabuluculuk’ gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 30 Mart 2018

2/ Terör yapılanmalarını meşrulaştırmak anlamına gelecek adımlar atmak yerine dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler, terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir. Farklı isim ve kılıflar terör örgütünün gerçek kimliğini gizleyemez. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 30 Mart 2018

Kaynak: TRT Haber