Türkiye'den Filistin'deki uzlaşı sürecine destek

Dışişleri Bakanlığı, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirmek için Hamas ve Fetih heyetleri arasında varılan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Filistinli kardeşlerimiz arasında varıldığı açıklanan uzlaşıyı memnuniyetle karşılamaktayız." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Türkiye olarak bölgede barış ve istikrar bakımından elzem gördüğümüz Filistin ulusal uzlaşı sürecinin başarıyla ilerletilmesi için tüm Filistinli kardeşlerimize desteğimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mısır'ın başkenti Kahire'de, Hamas ve Fetih heyetlerinin Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzaladığı bildirilmişti.