  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Türkiye'den deprem felaketi yaşayan Meksika'ya destek

Türkiye'den deprem felaketi yaşayan Meksika'ya destek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Meksika'da meydana gelen deprem dolayısıyla Meksika hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

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Türkiyeden deprem felaketi yaşayan Meksikaya destek

Türkiye, Meksika'da dün meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan deprem dolayısıyla Meksika hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Puebla eyaletinde meydana gelen depremin yüzlerce can kaybına ve hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Meksika halkının acısını paylaşıyor, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara s¸ifa diliyoruz. Dost Meksika hükümeti ve halkıyla güçlü dayanışma duygularımızı yinelerken, ihtiyaç olması durumunda Türkiye’nin Meksika’ya elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu bildiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Meksika Ulusal Sivil Savunma Ajansı, merkez üssü Puebla eyaletine bağlı Rabosso kentinin 5 kilometre kuzeydoğusunda, 51 kilometre derinlikte kaydedilen depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 248'e çıktığını açıklamıştı.

Etiketler: meksika, Dışişleri
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