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Buradasınız : » » Türkiye'den Çiygöz'ün mahkumiyet kararına tepki

Türkiye'den Çiygöz'ün mahkumiyet kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Çiygöz hakkında verilen hapis kararının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti

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Türkiyeden Çiygözün mahkumiyet kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz hakkında verilen hapis kararına ilişkin bir soruya verdiği yazılı cevapta, Çiygöz'ün 3 yıla yaklaşan bir tutukluluğun ardından, Kırım’daki fiili yönetimin "sözde mahkemesi" tarafından 11 Eylül 2017'de 8 yıl hapse mahkum edildiğini belirtti.

Kararın, Kırım’daki gelişmelerden duydukları kaygıyı barışçıl yollarla ortaya koyan Kırım Tatarlarının yaşadığı mağduriyetlere bir yenisini eklediğini vurgulayan Müftüoğlu, "Çiygöz hakkında verilen bu kararın gözden geçirilmesini ve adı geçenin serbest bırakılmasını ümit ediyor, Kırım Tatar soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin gözetilmesine verdiğimiz önemi bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Çiygöz
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