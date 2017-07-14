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Türkiye'den Çipras'ın ifadelerine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, "Yunanistan Başbakanı Çipras'ın ülkemize yönelik olarak kullandığı bildirilen yakışıksız ifadeler şayet doğruysa bunları aynen iade ediyoruz.

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Türkiyeden Çiprasın ifadelerine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çipras'ın Türkiye ile ilgili ifadelerine ilişkin, şunları kaydetti:

"Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın 13 Temmuz günü Selanik'teki basın toplantısında bir soruya cevaben ülkemize yönelik olarak kullandığı bildirilen yakışıksız ifadeler şayet doğruysa bunları aynen iade ediyoruz. Bu tür ifadeler, Başbakan Çipras’ın ne şahsına ne de makamına yakışmaktadır. Bu vesileyle Yunanistan'da yetkili makamlarda bulunanların, ülkemizi de ilgilendiren konularda sorumlu tutum sergilemeleri beklentimizi yineliyoruz."

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, Yunanistan Başbakanı Çipras
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