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Buradasınız : » » Türkiye'den Çekya'nın Salih Müslüm kararına tepki

Türkiye'den Çekya'nın Salih Müslüm kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PYD elebaşı Salih Müslüm'ün serbest bırakılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

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Türkiyeden Çekyanın Salih Müslüm kararına tepki

Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslim, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Çekya'nın skandal kararı sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Kararın uluslararası hukuk ve törörle mücadele sorumluluğuyla bağdaşmadığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle;

"PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD terör örgütünün lideri Salih Müslüm’e ilişkin geçici tutuklama talebimizin Çek Mahkemesi tarafından reddedilmesi Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır." 

"PYD, Çek Cumhuriyeti’nin de üyesi olduğu Avrupa Birliği’nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK’nın Suriye yapılanmasıdır. Çek Mahkemesi Salih Müslüm’ü tutuklamak yerine serbest bırakma kararı alarak, onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir. Bu kararla Çekya Avrupa’da terörle mücadeleye ilişkin söylemin ne kadar samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak olduğunun yeni bir örneğini vermiştir." 

Kaynak: TRT Haber

 

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