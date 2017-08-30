  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Türkiye'den BAE Dışişleri Bakanı'na tepki

Türkiye'den BAE Dışişleri Bakanı'na tepki

BAE Dışişleri Bakanı Zayed'in Rus mevkidaşıyla yaptığı ortak basın toplantısında, Türkiye'yi hedef alan ifadelerine Dışişleri Bakanlığı tarafından tepki gösterildi.

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Türkiyeden BAE Dışişleri Bakanına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Türkiye'nin Suriye krizinin başından bu yana izlediği politikanın, bu ülkenin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması ve halkın meşru taleplerini karşılayacak siyasi bir çözüm bulunması amacına matuf olduğu aşikardır." ifadesini kullandı.

Müftüoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in Rus mevkidaşıyla yaptığı ortak basın toplantısında, Suriye bağlamında Türkiye'yi hedef alan ifadeleri hakkındaki soruya cevap verdi.

Müftüoğlu, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Suriye krizinin başından bu yana izlediği politikanın, bu ülkenin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması ve halkın meşru taleplerini karşılayacak bir siyasi çözüm bulunması amacına matuf olduğu aşikardır. Komşusu olması itibarıyla Suriye'deki ihtilaftan en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen Türkiye'nin arzusu, Suriye'deki krizin söz konusu ilkeler temelinde en kısa sürede sona erdirilmesi ve bu ülkenin uluslararası toplumun egemen ve muteber bir üyesi olarak varlığını idame ettirmesidir. Bu bağlamda, terörizmle mücadele kisvesi altında sahada oldubittiler yaratarak ülkemizin ulusal güvenliğine kasteden mihraklara müsamaha gösterilmesi de söz konusu olamaz."

Müftüoğlu cevabında "Türkiye, Suriye'deki yıkımın sorumluluğunun gerçek adreslerinde aranmasının ve bu çabanın gerektirdiği ahlaki duruş ve tutarlılıktan taviz verilmemesinin lazım geldiğine inanmaktadır." ifadesine yer verdi.

Etiketler: Birleşik arap emirlikleri, tepki, türkiye, dışişleri bakanı
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