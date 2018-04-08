Türkiye'den Almanya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, "Almanya'nın Münster kentinde meydana gelen menfur saldırıda yakınlarını kaybedenlere sabır ve başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu zor gününde Almanya'ya ve Alman halkına başsağlığı diliyor, acılarını yürekten paylaşıyoruz" denildi.

Almanya İçişleri Bakanlığı, bir aracın yayaların arasına girmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Münster Polis Sözcüsü Andreas Bode de, araç sürücüsünün olayın ardından intihar ettiğini aktarmıştı.

Ülke medyasında çıkan haberlerde, sürücünün psikolojik sorunları olan bir Alman olduğu ileri sürülürken, aracın Alman saldırganın üzerine kayıtlı olduğu ve polisin, evinde patlayıcı madde araması yaptığı da yer almıştı.

Kaynak: AA