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Buradasınız : » » Türkiye'den Almanya'daki cami saldırılarına tepki

Türkiye'den Almanya'daki cami saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son dönemde Almanya'da PKK terör örgütünün Türk camilerine yönelik saldırılarında artış yaşanmasından endişe duyulduğu belirtildi.

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Türkiyeden Almanyadaki cami saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'daki camilere düzenlenen saldırılarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Almanya'nın Berlin şehri ve Lauffen am Neckar kasabasındaki Türklere ait 2 camiye saldırılar düzenlendiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Son dönemde, Almanya’da ırkçı ve İslam karşıtı kesimler ile PKK terör örgütünün Türk camilerine yönelik saldırılarında artış yaşandığını endişeyle müşahede ediyoruz.'' denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'daki camilere düzenlenen saldırılarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Almanya'nın Berlin şehri ve Lauffen am Neckar kasabasındaki Türklere ait 2 camiye saldırılar düzenlendiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Söz konusu saldırılarda can kaybı yaşanmamasının tek teselli olduğunun vurgulandığı açıklamada, Lauffen am Neckar'da 9 Mart gecesi molotofkokteyliyle düzenlenen saldırının terör örgütü PKK yanlısı kişilerce üstlenildiği, dün gece Berlin'deki camiye yapılan saldırının faillerinin ise henüz belirlenemediği kaydedildi.

''PKK'nın camiye yapılan saldırıyı üstlenmiş olması, bu örgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur.'' denilen açıklamada, PKK'ya müsamaha gösterilmemesi yolunda uyarı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Alman makamlarından, söz konusu saldırıların faillerinin bir an evvel bulunarak gerekli cezalara çarptırılmalarını ve benzer saldırıların meydana gelmemesi için tüm önlemlerin alınmasını istedi.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Terör örgütü PKK, Dışişleri Bakanlığı, cami saldırı, almanya
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