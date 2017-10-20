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Buradasınız : » » Türkiye'den Afganistan'daki saldırılara kınama

Türkiye'den Afganistan'daki saldırılara kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil ile Ghor vilayetinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıları kınadı.

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Türkiyeden Afganistandaki saldırılara kınama

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabil ve Ghor vilayetindeki camilere yönelik saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kutsal mekanlara gerçekleştirilen ve Afganistan'ın toplumsal huzurunu hedef alan bu alçak terör saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hazara Şiilerine ait bir camide düzenlenen intihar saldırısında 39 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Afganistan saldırı, Afganistan cami saldırısı
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