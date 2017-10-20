Türkiye'den Afganistan'daki saldırılara kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabil ve Ghor vilayetindeki camilere yönelik saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kutsal mekanlara gerçekleştirilen ve Afganistan'ın toplumsal huzurunu hedef alan bu alçak terör saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hazara Şiilerine ait bir camide düzenlenen intihar saldırısında 39 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA