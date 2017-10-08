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Buradasınız : » » Türkiye'den ABD'ye vize misillemesi

Türkiye'den ABD'ye vize misillemesi

ABD'nin Türkiye'ye yönelik vize kararı sonrası, Türkiye'den cevap gecikmedi. Türkiye, ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldığını açıkladı.

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Türkiyeden ABDye vize misillemesi

Türkiye de ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldı.

Açıklama ABD’deki Türk Diplomatik Misyonu tarafından yapıldı.

Açıklamada, " Son zamanlarda yaşanan olaylar, Türk Hükümeti’ni, ABD Hükümeti’nin Türk misyonlarının tesislerinin ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. " denildi.

Açıklamanın devamında, " Sözkonusu değerlendirme sürecinde, ABD’deki Büyükelçiliğimize ve Başkonsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır. Sözkonusu uygulama etiket vizenin yanısıra e-Vize ve sınırda bandrol vize uygulamalarını da kapsamaktadır." denildi.

Böylece şu andan itibaren ABD'ye yönelik vizeler askıya alınmış oldu.

Etiketler: Türkiye'den ABD'ye vize misillemesi
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