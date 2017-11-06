  • 06 KASIM 2017, PAZARTESI

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Türkiye'den ABD'ye vize adımı

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği sınırlı ölçüde vize başvurusu almaya başladı

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Türkiyeden ABDye vize adımı

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Türkiye'nin ABD'deki diplomatik temsilciliklerinde ABD vatandaşlarının vize başvurularının sınırlı ölçüde alınmaya başladığını açıkladı.

Büyükelçilik, ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize başvurularını yeniden kabul etmeye başladığını açıklamasının ardından vize konusuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye, ABD'deki diplomatik ve konsüler misyonlarından ABD vatandaşlarının vize başvurularını sınırlı ölçüde almaya başlamaktadır." ifadesine yer verildi.

ABD vize bilgi servisinin, ABD misyonlarına vize başvurusu yapan bazı Türk vatandaşlarına gönderdiği elektronik postalarda, Türkiye'deki ABD misyonunun, sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul etmeye başladığı belirtilmişti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 8 Ekim tarihinde, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklamış, Türkiye de aynı gün ABD’deki tüm Türk misyonlarında ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya almıştı.

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