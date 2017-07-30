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Türkiye'den ABD'ye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün değerlendirmelerine tepki gösterdi.

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Türkiyeden ABDye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün, İdlib'teki terör örgütlerinin mevcudiyetiyle Türkiye'yi ilişkilendiren değerlendirmelerine tepki göstererek, "provokatif ifadelerin protesto edildiğini" bildirdi.

İdlib'teki terör örgütlerinin mevcudiyetiyle Türkiye ilişkilendiren değerlendirmelerine yönelik açıklama yaptı.

Sözcü Müftüoğlu, McGurk'ün bir düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmadaki ifadeleri hakkındaki bir soruya verdiği cevapta, şunları kaydetti:

"ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün, İdlib'teki terör örgütlerinin mevcudiyetiyle ülkemizi ilişkilendiren değerlendirmelerine yönelik tepkimiz, üst düzey bir girişimle bizzat adı geçenin dikkatine getirilmiş ve provokatif olarak nitelenebilecek ifadeleri protesto edilmiştir.

İlaveten, terör örgütlerinin Suriye ve Irak’ta melce bulmasının altında yatan temel nedenlerin ortadan kaldırılmasının ancak tüm ilgili aktörlerin söylemleri ve eylemleri arasında çelişki bulunmaması yoluyla mümkün olabileceği, Suriye’de terörist örgüt PYD/YPG'nin hangi amaçla olursa olsun desteklenmemesi doğrultusundaki beklentimiz hatırlatılmıştır."

Müftüoğlu, Türkiye'nin adı geçenin söz konusu beyanlarına ilişkin tepkisinin Türkiye'nin Vaşington Büyükelçiliği tarafından da ABD makamları nezdinde yineleneceğini belirtti.

Etiketler: türkiye, abd, tepki, Dışişleri Bakanlığı, hüseyin müftüoğlu, DEAŞ
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