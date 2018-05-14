Türkiye'den ABD'nin Kudüs provokasyonuna tepkiler

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını duyurarak, başkent Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak nitelediği, İsraillilerin ise "İsrail'in kuruluş yıl dönümü" olarak kutladığı 14 Mayıs tarihinde Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. Karar, bölgesel, uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler bugün ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını, yarın da Nekbe'nin 70. yılını protesto etmek için gerçekleştirilecek "milyonluk yürüyüş"e hazırlanıyor.

Gazze'de genel grev

Öte yandan Gazze'nin tüm şehirlerinde ilan edilen genel grev kapsamında kamu ve özel tüm kurumlarda milyonluk yürüyüş dolayısıyla iş bırakıldı.

Sosyal medya paylaşım sitesi Twitter’da İsrail’in kuruluşunun 70. yılını kutlayan İsraillilere karşı, işgal altındaki Filistinliler başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış durumda olan milyonlarca Filistinli #Nakba70 etiketiyle karşı bir kampanya başlattı.

İsraillilerin #Israel70 hashtagine karşı dünya genelinde Filistinlilerin başlattığı #Nakba70 etiketi üzerinden ABD ve İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik ihlal ve dayatmalara karşı tepki yağdı.

Filistin'den Arap Birliği'ne toplanma çağrısı

Filistin yönetimi, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma konusunu görüşmek üzere Arap Birliği'nin yarın temsilciler düzeyinde toplanmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs Filistin'in başkentidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına ilişkin, "Kudüs, hele hele Doğu Kudüs, Filistin'in başkentidir. Bunu İslam dünyası olarak biz böyle biliyoruz." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

Şimdi bir adım atılıyor, nedir? İşte Kudüs İsrail'in başkenti olacakmış. Başta Amerika olmak üzere Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarmış. Ya, ne olarak tanırsanız tanıyın. Birleşmiş Milletler'de bunun oylaması, her şeyi yapıldı. 128 ülke, tavrını çok açık, net ortaya koydu. Yanınızda derme çatma 7-8 tane adı ülke, bir yerleri buldunuz. O da yaptığınız telefon görüşmelerinin haddi hesabı yok. 'Ben size şu kadar para veriyorum. Öyleyse oyunu bu istikamette kullan' demek suretiyle adımlar attınız. İstediğiniz kadar atın. Kudüs, hele hele Doğu Kudüs, Filistin'in başkentidir. Bunu İslam dünyası olarak biz böyle biliyoruz. Biz birileri gibi petrol, altın ve elmas için insanları birbirine kırdırmadık, kırdırmayız. Ama o birileri bunu yaptı."

TBMM Başkanı Kahraman: ABD'nin Kudüs kararı Trump'ın büyük hatasıdır

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararı ile ilgili, "ABD Başkanı'nın bu yanlış haraketi makes bulmayacaktır. Sayın Başkan'ın büyük hatasıdır. Neticeye gidemeyeceklerdir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Filistin yalnız değildir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ile ilgili, "Filistin yalnız değildir. Kudüs yalnız değildir. İşgal bitecek, hak ve adalet mutlaka kazanacaktır." ifadelerini paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ünal: Burada yaşanan savaş değil katliam ve soykırım

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İsrail'deki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması kararını eleştirdi.

Türkiye'nin tavrının net olduğuna dikkat çeken Ünal "Bir ülkenin kurucu aklını yok ediyorsunuz" dedi.

Ünal, "Burada yaşanan savaş değil katliam ve soykırım. Bir ülkenin yaşamını kurucu aklını yok ediyorsunuz. Burada mesele Kudüs değil. Türkiye'nin burada pozisyonu açık ve net. Herhangi bir nedenle pozisyonumuzda belirsizlik yok. Görünen o ki Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen ABD böyle bir adım atacak. Atacağı bu adım son derece yanlış bir adım olduğunu bilmesi gerekir." dedi.

"Nekbe" nedir?

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber, AA