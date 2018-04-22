Türkiye'den ABD'nin 2017 İnsan Hakları Raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 20 Nisan’da yayınlanan raporun Türkiye ile ilgili bölümünün yanlış tanımlamalar ve kabul edilemeyecek itham ve iddialarla dolu olduğu belirtildi.

“FETÖ ile mücadele göz artı edilmiştir”

Türkiye’nin DEAŞ, PKK/YPG, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle haklı ve meşru mücadelesi çerçevesinde aldığı tedbirlerin gerçekleri yansıtmaktan uzak, taraflı bir şekilde sunulduğunu ifadelerinin yer aldığı açıklamada, “Özellikle, Devlet kurumlarına sızarak devleti içeriden ele geçirmeye çalışan, nihayet kanlı bir darbe teşebbüsü gerçekleştiren radikal terör örgütü FETÖ ile mücadele göz ardı edilmiştir” denildi.

“İç çatışma” nitelemesine tepki

Belgede ABD’nin terörle mücadeleyi ‘iç çatışma’ olarak nitelemesine tepki gösteren Dışişleri, “Bu belgenin FETÖ’nün elebaşının barındığı bir ülke tarafından kaleme alınmış olması rastlantı değildir” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İnsan hakları gibi siyasileştirilmeyecek kadar önemli bir konuda, hak ve özgürlüklere gerçekten bağlı ülkelerin bunun sorumluluğuyla hareket etmeleri beklenmektedir. Mevcut raporun terör iltisaklı çevrelerin iddia ve ithamlarını gerçek gibi sunmak suretiyle bu sorumluluktan uzak bir anlayışla kaleme alınmış olması tarafımızda derin düş kırıklığı yaratmıştır.

Tarafsızlık ve objektiflik kriterlerinden uzaklığı nedeniyle itibarı zedelenmiş olan bu raporun hazırlıkları kapsamında ülkemizin sürdüregeldiği işbirliğinden artık imtina etmesinin yerindeliği de bu vesileyle teyit olmuştur.

Ayrıca, ülkemizi haksız iddialarla itham eden ülkelere, önce kendi vatandaşlarına dönük sistematik insan hakkı ihlallerine son vermelerini tavsiye ediyoruz.

Her zaman dile getirdiğimiz üzere başlı başına bir insan hakları ihlali olan terörizm ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülürken, uluslararası yükümlülüklerimize bağlılığımız ve bu çerçevede temel hak ve özgürlüklerin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir.

Kaynak: TRT Haber