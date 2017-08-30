  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Türkiye'den ABD'deki skandal karara tepki

Türkiye'den ABD'deki skandal karara tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarına yönelik suçlamanın iddianamesinin kabul edilmesinin 'esefle karşılandığı' belirtildi.

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Türkiyeden ABDdeki skandal karara tepki

ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarına yönelik suçlamanın iddianamesinin kabul edilmesine Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi,

"Washington Bölgesi Yüksek Mahkemesi Başsavcılığı’nın, Washington Büyükelçiliğimiz ikametgâhı önünde 16 Mayıs 2017 tarihinde yaşanan olaylara ilişkin iddianamenin kabul edildiğini açıklaması esefle karşılanmıştır.

Olayın ABD yerel güvenlik makamlarının ciddi ihmalleri, heyetimizin güvenliğinin sağlanamaması ve gösterici kisvesi altındaki PKK terör örgütü yandaşlarının provokasyonlarından kaynaklandığı daha önce ABD makamlarına birçok düzeyde ve defalarca dile getirilmiş olmasına rağmen, olay yerinde bulunmayan, hatta hiç ABD'ye gitmemiş olan isimlerin dahi suçlandığı haksız ve yanlı bir iddianamenin kabul edilmesini en sert biçimde protesto ediyoruz. Konuya ilişkin tepkimiz, ABD’nin Ankara Büyükelçisine de iletilmiştir.

Tamamen siyasi bir yaklaşımla, dayanaksız ve haksız şekilde bu noktaya getirilen ve ABD’de bazı siyasi çevrelerin konuyu tırmandırma gayretlerinin bir parçası olarak gördüğümüz bu gelişme hususunda hukuki yollardan mücadele hakkımızı saklı tutuyoruz."

Etiketler: tepki, Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı korumaları
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