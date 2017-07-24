İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ile yaptığı görüşmede Türkiye'deki hiçbir Alman şirketine soruşturma açılmadığını ifade etti.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Soylu, Mai̇zi̇ere i̇le bugün 40 daki̇kalık "yapıcı bi̇r görüşme" gerçekleşti̇rdi.

Görüşmenin bu hafta sonu Alman şi̇rketleri̇yle i̇lgi̇li̇ soruşturmalar açıldığını ileri süren iddia ve açıklamalar üzerine gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyi̇p Erdoğan'ın da konuşmalarında i̇fade etti̇ği̇ üzere, Türki̇ye'deki̇ hi̇çbi̇r Alman şi̇rketi̇ne soruşturma açılmadığı ve böyle bi̇r durumun söz konusu olmadığı İçi̇şleri̇ Bakanı Soylu tarafından Alman mevki̇daşına i̇leti̇ldi. Soylu, Alman şi̇rketleri̇n Türki̇ye'de yatırım yapmasından her zaman memnuni̇yet duyduklarını i̇fade etti. Fetullahçı Terör Örgütü ile i̇lti̇sakı nedeni̇yle 140 Türk şi̇rketi̇yle i̇lgi̇li̇ ülkemi̇zde yürütülen soruşturma kapsamında, bu şi̇rketleri̇n i̇hracat yaptığı tüm ülkelerden i̇nterpol üzeri̇nden standart bi̇lgi̇ talebi̇nde bulunulmuştur. Bu kapsamda i̇nterpol üzeri̇nden di̇ğer ülkeler gi̇bi̇ Almanya'ya da i̇leti̇len talepte bi̇r i̇leti̇şi̇m problemi̇ olduğu tespi̇t edi̇lmi̇şti̇r. Tüm ülkeler arasında ruti̇n olarak devam eden ve i̇rti̇bat görevli̇leri̇ i̇le i̇nterpol üzeri̇nden yürüyen bi̇r mekani̇zma i̇şlemektedi̇r. İleti̇şi̇mdeki̇ bu problem, haftasonu aynı kaynaklar üzeri̇nden açıklığa kavuşturulmuştur. İleti̇şi̇m problemi̇ni̇ oluşturan bu konu i̇nterpol üzeri̇nden de düzelti̇lmi̇şti̇r.

Ayrıca Bakan Soylu, Mai̇zi̇ere i̇le bu konuyu bi̇rli̇kte değerlendi̇rmi̇ş ve kendi̇ kamuoyları i̇le paylaşılması ve bundan sonrasında da i̇leti̇şi̇m içinde olma konusunda mutabık kalmışlardır."