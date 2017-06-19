'Türkiye'deki 302 organize sanayide teknik kolej açacağız'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince düzenlenen iftar programda yaptığı konuşmada, ramazanların birlik, beraberlik ve dayanışma günü olduğunu söyledi.

TBMM'nin tatile girmeden önce kabul ettiği 2 yasaya değinen Yılmaz, bunlardan birinin üretimin desteklenmesi yasası, diğerinin de Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olduğunu hatırlattı.

Üretimin desteklenmesi paketiyle Hafta Tatili Kanunu'nu yürürlükten kaldırdıklarını belirten Yılmaz, "Eskiden belediyeler hafta sonu çalışma ruhsatı için sanayiciden para alıyordu, ek mali külfet getiriyordu. Şimdi biz bunu kaldırmış olduk." diye konuştu.

"302 organize sanayinin her birisinde teknik kolej açacağız"

Organize sanayi bölgelerinin genişletilmesindeki birçok engelin ortadan kaldırıldığını belirten Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Organize sanayi bölgeleri genişletilmek istenildiğinde önüne mera çıkıyordu. Mera engeli de 20 yılık ot bedeli yatırılması kaydıyla ancak organizeye katılabiliyordu, şimdi ot bedeli de kaldırılmış oldu. Müteşebbis heyetinde görev alanların süresi 2 yıldı, şimdi 4 yıla çıkarıldı. Organize sanayi bölgelerinde yer alan su, elektrik ve doğalgaz gelirleri haciz edilemeyecek. En azından altyapı hizmetleri kesintisiz olarak sağlansın. Organize sanayi yöneticileri arsa tahsis etmiş olduğu kimselerden bağış adı altında da herhangi bir para talep edemeyecekler. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı'yla da mutabakata vardık. Türkiye'de 302 tane organize sanayi var, Allah nasip ederse bu 302 organize sanayinin her birisinde teknik kolej açacağız. Yani mesleki ve teknik liselerin en üst seviyesinde olanı, her türlü laboratuvarı, cihazı hazır olacak. Bununla ilgili olarak da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kendi bütçesinden faizsiz olarak kredi verecek. Biz bunu yaparsak inşallah Türkiye'nin geleceğini çok daha aydınlık kılarız."