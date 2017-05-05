  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Türkiye'de yatırım yapan yabancıya vatandaşlık hakkı

Türkiye'de yatırım yapan yabancıya vatandaşlık hakkı konusunda yeni bir düzenleme yapıldı.

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Türkiyede yatırım yapan yabancıya vatandaşlık hakkı

"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin "Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler" başlıklı maddesine bir ek yapıldı.

Buna göre, en az 1,5 milyon dolar tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı aldığı ve 3 yıl süre ile elinde tuttuğu Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen yabancılara Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı verilebilecek. TRT Haber

Etiketler: resmi gazete, yabancıya vatandaşlık hakkı, Türk Vatandaşlığı kanunu
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