Türkiye'de üç gün süreyle ulusal yas ilan edildi

- Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir.

- Ayrıca Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatını Cuma günü toplama kararı almıştır.

- Tel Aviv ve Washington Büyükelçileri istişare için Türkiye'ye çağırılmıştır.

- Artık Filistinlilerin kanında ABD'nin de eli vardır.

- Bugün tarihe kanlı, kara bir pazartesi olarak geçecektir.

- Bugünkü katliamlarından dolayı İsrail hükümetini ve bu katliamlardan sorumlu ABD hükümetini Türkiye adına bir kez daha şiddetle kınıyorum.

- Kudüs'ün tarihi, manevi, ahd statüsü uluslarası toplumun teminatı altındadır. BUgün bu teminatlar çiğnenmişltir. Hem de bu teminatların altında imzası olan ABD tarafından çiğnenmiştir.

- Bu katliam sadece kınama ile geçiştirilemez. Bütün dünya bir araya gelerek harekete geçmelidir.

- Ne yaparlarsa yapsınlar Kudüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti olduğu gerçeğini değiştiremeyecekler.

- ABD artık çözümün parçası değil, sorunun parçasıdır. ABD'nin elinde Filistinlilerin kanı vardır.

- Kudüs'ün tarihi, akdi ve manevi statüsü asla değişmeyecektir. Kudüs, kadimden beri olduğu gibi bundan sonra da bağımsız Filistin devletinin başkenti olmaya devam edecektir.

- ABD bölgede az da olsa var olan barış umudunu katletmiştir.

- BM Güvenlik Konseyi derhal harekete geçmelidir. Türkiye, bu anlamda Kuveyt ve Filistin'in yaptığı çağrılara olumlu yaklaşmaktadır. Bu çağrıların olumlu bir neticeye dönüşmesini desteklemektedir. İslam ülkeleri de atılan bu haksız adım karşısında yekvücut olmalı, birlikte hareket etmelidir

- Türkiye dünya sussa da Kudüs konusunda susmayacaktır. Bütün müslüman ülkeler, Arap ülkeleri farklı bir yöne evrilse de Türkiye bu yönde ilerleyecektir.

- Birleşmiş Milletler'in terörist İsrail Devleti'ni derhal durdurması lazımdır.

- Terörist İsrail devleti ve bu terörist devleti koruyup kollayan ABD ve ona destek olanlar Kudüs'ü terk etmek zorunda kalacaklardır

- Umarız bu uyarılarımızı BM dikkate alır ve bu konuda atılacak adımları atacaktır.

- ABD bölgede devam eden kırılgan da olsa yürüyen barış sürecinbi attığı bu adımla maalesef yok etmiştir. Bölgenin daha da istikrarsızlaşmasına, güven ortamının yok olmasına neden olmuştur. Bölgedeki çatışmaların fitilini ateşlemiştir.

- Filistinliler barışçıl bir gösteri yapıyor ama İsrail devletinin askerleri barışçıl gösteri yapan Filistinliler üzerine gerçek mermilerle ateş ediyorlar. Bir defa bunu görülmesi lazım.

- Şehitlerin, yaralıların sayısının artacağından endişe ediyoruz. Bunun sebebi bizzat ABD'dir, Sayın Trump'ın aldığı haksız karardır.

- ABD bir kez daha yalnız kalmıştır. ABD, bölgedeki barış konusunda arabuluculuk vasfını kaybetmiştir.

- ABD bütün dünyanın aklıyla alay ediyor. Kalıcı barış mı bıraktınız?

-Bundan sonraki süreçte Türkiye, Kudüs'ün tarihi,manevi ve ahdi statüsünün korunmasında bugüne kadar yaptığı desteği sürdürecektir. Kim ne derse desin Filistinlilerin, Kudüs'ün yanında yer almaya devam edecektir.

- Üzerimize düşen ne varsa en üst seviyede yapmaya devam edeceğiz.

- Sayın Cumhurbaşkanımız İngiltere'de bu konudaki temaslarını da sürdürüyor. Yakında bu konuyla alakalı detaylı bir açıklama da yapılacaktır.

"Hükümetimizin gündeminde af yok"

- Hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir.

- Uyum yasaları çıkarmamız gerekiyordu ancak seçimlerin erkene alınması nedeniyle, uyum yasalarının çıkarılmasına gerek kalmadı.

- Zamanın daralması nedeniyle, seçim nedeniyle TBMM'nin çalışmalarına ara verecek olması nedeniyle bir yetki kanunu çıkarılması gerekti. Bu kanun, anayasa içeri