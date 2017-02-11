Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya'nın başkenti Madrid'e 9 Şubat'ta yaptığı bir günlük ziyaret sırasında, İspanya'nın önemli gazeteleri El Pais, El Mundo, ABC ve La Razon'a özel röportaj verdi.

İspanyol gazetecilerin sıkça yönelttiği "Türkiye'de basın özgürlüğü" ile ilgili sorulara yanıt veren Çavuşoğlu, "Türkiye'de haber yazdığı için tutuklu olan tek bir gazeteci yok. Eğer varsa kim olduğunu bilmek isterim." ifadelerini kullandı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün sunduğu raporun "objektif olmadığını" belirten Çavuşoğlu, "Gazeteci olarak kendilerini gösteren kişiler, terörizmi ya da terör örgütlerini destekledi. Çok sayıda insan tutuklandı çünkü bunların hepsi aktif bir şekilde darbe girişimini destekledi ve üçüncü kişiler medyayı kullanarak propaganda yaptı. Eleştiri yapan gazeteciler ile darbeye karışanları birbirinden ayırmak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu'nun Suriye'ye ilişkin açıklamaları da İspanyol medyasında öne çıktı. Dışişleri Bakanı, "Terör örgütü DEAŞ'a karşı YPG'yi kullanmak büyük bir hatadır ve Suriye'deki koalisyon güçlerinin büyük zayıflığını gösterir." dedi. AA