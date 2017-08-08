'Türkiye'de endemik bitki çeşitliliği Avrupa'dan fazla'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye olarak bizdeki tıbbı aromatik bitkiler ve endemik türler Avrupa kıtasından daha fazla. 12 bin tür var, bunun 3 bin 700'ü endemik tür. Yani başka yerde yok, Türkiye'de var. Şifalı bitkiler açısından da Türkiye çok zengin." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Çorum'a gelen Bakan Eroğlu, Vali Necmettin Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra basın toplantısı yapan Bakan Eroğlu, Çorum'a "heybeleri dolu" geldiklerini söyledi.

Kentte yapılacak yatırımlarla ilgili müjdeler veren Bakan Eroğlu, "Bugün 71 milyon liralık 7 tesisin temelini atacağız. Özellikle söz verdiğimiz Sungurlu Barajı'nın temelini atacağız. Bunun yanı sıra sulama ve taşkın koruma tesislerinin de temelini atacağız. Bal üretimi burada çok iyi gidiyor. Hatta Çorum balı, Çorum leblebisini tanıtımda geçecek gibi geliyor. Biz artık 'Çorum'un balı, Çorum leblebisi ile yenir' diye slogan üreteceğiz. Şimdiye kadar 97 köyde bal ormanı kuruldu, 25 köyde arazi hazırlığı yapılıyor, 51 köyde de proje çalışması yapılıyor. Dolayısıyla 170 köyde bal üretimi için bal ormanları yapılacak, bunun müjdesini veriyorum." diye konuştu.

Tıbbi aromatik bitkilerin üretiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bütün dünyada yılda 115 milyar dolar ticari bir potansiyel var. Türkiye olarak bizdeki tıbbı aromatik bitkiler ve endemik türler Avrupa kıtasından daha fazla. 12 bin tür var, bunun 3 bin 700'ü endemik tür. Yani başka yerde yok Türkiye'de var. Şifalı bitkiler açısından da Türkiye çok zengin. Çünkü Türkiye nasıl ki kavşak noktasıysa, bütün iklimlerin de kavşak noktası olduğu için biyolojik çeşitlilik çok fazla. Biz biyolojik çeşitliliğe dayalı olarak geleneksel bilginin değerlendirmesi projesi kapsamında 7'nci il olarak Çorum'u da dahil ettik. Hayırlı olsun."

Lavantaya dayalı sanayi kurulacak

Bir grup milletvekilinin heyet halinde Marsilya'ya lavanta sanayisini incelemeye gittiğini ifade eden Bakan Eroğlu, "Fransa, lavanta sanayisinden çok büyük para kazanıyor. Dolayısıyla oraya giden heyet, bu sanayi hakkında bilgi alacak. Lavantaya dayalı sanayi kurmak için bir hazırlık yapıyoruz. Çünkü bunlar artık çok para getiriyor. Bakın bir şişe parfüm kaça satılıyor. Bir parfüm bakıyorsunuz 60 ila 100 dolar. Halbuki onun üretimi bizde var" ifadesini kullandı.

Toplantıda TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu da yer aldı.