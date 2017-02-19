Türkiye'de 143 bin kişiyi 1 milletvekili temsil ediyor

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, Türkiye ile Avrupa Birliği ülkelerindeki mevcut milletvekili sayısının nüfusa oranını karşılaştırdı. 29 ülkenin incelendiği araştırma raporunda, AB ülkelerinde nüfusa düşen parlamenter sayısının Türkiye'nin çok çok üzerinde olduğu görüldü.

Rapora göre, AB ülkelerinde bir temsilci, ortalama 54 bin kişiyi temsil ederken, 80 milyon nüfusa sahip Türkiye'de, 143 bin 166 kişiye bir milletvekili düşüyor. AB ülkelerinde parlamentolara gönderilen temsilci sayısı Türkiye'nin üç katı olarak raporda yer aldı.

Avrupa'da temsilci oranı en düşük Almanya'da 123 bin 181 kişiye bir temsilci yer alırken, temsilci oranı en fazla Malta'da her 6 bin 683 kişi için bir milletvekili bulunuyor.

Türkiye gibi nüfusu fazla olan AB üyesi ülkelerden, İspanya, Fransa, Polonya ve İtalya'da da ortalama her 70 bin vatandaşı bir parlamenterin temsil ettiği dikkati çekti.

80 milyon nüfuslu Almanya'da 667, 66 milyon nüfuslu Fransa'da 925, 65 milyon nüfuslu İngiltere'de bin 449, 61 milyon nüfuslu İtalya'da 952, 46 milyon nüfuslu İspanya'da ise 616 milletvekili bulunuyor.