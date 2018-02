Türkiye "Zeytin Dalı"nı dünyaya anlattı

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, harekatın başladığı 20 Ocak'tan itibaren ilk 4 günde ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ve Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile hem telefonda hem de yüz yüze görüştü.

Çavuşoğlu aynı dönemde, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'la telefonda; Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, İngiltere Dışişleri Bakanlığında Ortadoğu’dan sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ve Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono'yla da yüz yüze görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, 24 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la 3 kez olmak üzere, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la telefonda; Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Irak Planlama Bakanı Selman Cumevli, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le yüz yüze görüştü.

Bakan Yardımcısı ve Müsteşar düzeyinde 21 görüşme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da aynı çerçevede İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr, Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail er-Rufai, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Araz Azimov, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Ahmet et-Tayib el-Kordofani, Belçika Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Dirk Achten ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmidt ile temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın ise harekata ilişkin bilgileri 14 ayrı muhatabıyla paylaştı. Yalçın, Zeytin Dalı'nın amaçları ve seyri hakkında NATO Genel Sekreter Vekili, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Irak Dışişleri Müsteşarı, Angola'nın Ankara Maslahatgüzarı, Portekiz Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü ile bilgi paylaştı. Müsteşar Yalçın ayrıca Sudan, Sırbistan, İngiltere, Ürdün, Lübnan, Afganistan, Fransa, Brezilya ve Portekiz'in Ankara Büyükelçisi ile de görüştü.

BM, BMGK ve NATO'ya bilgilendirici mektup, Suriye'ye bilgilendirici nota

Harekatın başlamasıyla birlikte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e harekatın amaçları ve hukuki çerçevesi hakkında bilgilendirici mektuplar iletildi, Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğuna da bilgilendirici nota verildi.

Aynı gün, BMGK daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin ile İran; ertesi gün de Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Kuveyt, Irak ve Lübnan büyükelçiliklerinin misyon şefleri ve AB Daimi Temsilcisi; 22 Ocak’ta BMGK Dönem Başkanı sıfatıyla Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi ve 23 Ocak'ta Japonya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa davet edilerek ayrı ayrı bilgilendirildi.

Dış temsilcilikler bulundukları ülkelerde girişimde bulundu

Türkiye'nin 138 büyükelçilik, 13 daimi temsilcilik ve 86 başkonsolosluğu bakanlık tarafından talimatlandırılarak bulundukları ülkelerde üst düzey makamlar nezdinde Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgilendirmede bulunmak üzere girişimler başlattı.

Mekik diplomasisi yürütüldü

Fransa'nın Afrin de dahil olmak üzere "Suriye’deki insani durum" konusunda BMGK'yi acil toplantıya çağırma girişiminde bulunacağı duyumunun alınması üzerine bakanlıkça 21 Ocak'ta Ankara, New York ve Paris’te Fransız makamları ve BMGK üyesi ülkeler nezdinde yapılan girişimler neticesinde oturum "diğer gündem maddeleri" başlığı altında Suriye'nin genelinin ele alındığı kapalı istişare şeklinde gerçekleşti, herhangi bir belge kabul edilmedi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) harekatın ele alınması için Sol grup tarafından verilen "acil görüşme" önergesinin kabul edilmesi Dışişleri Bakanlığının yönlendirmeleriyle yapılan girişimler sonucunda önlendi. Böylece konunun "acil görüşme" altında ele alınmış olması halinde çıkacak karar engellendi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Suriye'nin geneli ve kuzeyindeki durumun" görüşülmesi amacıyla NATO Genel Sekreteri'ni Konsey toplantısı düzenlemek için harekete geçmeye çağırdı. Bu durum üzerine Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi, konseye şu ana kadar muhtelif vesilelerle bilgi verildiğini, görüştüğü Genel Sekreter Vekiline hatırlattı. NATO Genel Sekreteri de bu temelde konseyin toplantıya çağrılmasını gerekli görmediğini Almanya Dışişleri Bakanı'na bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun Zeytin Dalı Harekatı hakkında kaleme aldığı "America Has Chosen the Wrong Partner" başlıklı makale 29 Ocak günü New York Times gazetesinde yayımlandı. Makale, ABD dışında, 23 ülkede, 13 farklı dilde, 44 gazetede, 2 haber ajansında ve 13 internet portalında da kullanıldı. Ayrıca Türk Büyükelçiliklerince yapılan girişimler neticesinde, makalenin çok sayıda ülkenin önde gelen basın yayın organlarında yerel dillerde aynen ya da kısmen yayımlanması sağlandı.

NATO Konseyi de unutulmadı

Daha evvel Fırat Kalkanı Harekatı'nda yapıldığı üzere, bu defa Zeytin Dalı Harekatı hakkında müttefiklerin ayrıntılı bilgilendirilmesi amacıyla NATO Konseyine 6 Şubat'ta Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kapsamlı bilgilendirmede bulunuldu.

Öte yandan 5 Şubat'ta AB ülkeleri, ABD, Güney Kore, Japonya, Norveç, İsviçre, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada olmak üzere toplam 34 temsilciliğin Ankara'daki büyükelçilik yetkilileri bakanlığa davet edilerek bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

