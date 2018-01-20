Türkiye, 'Zeytin Dalı Harekatı' hakkında Suriye'ye nota verdi

Türkiye, saat 17.00 itibarıyla Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili, gerek sınır komşuları gerek Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi ülkeleri bilgilendiriyor.

Suriye’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na İstanbul Temsilciliği vasıtasıyla harekat hakkında nota verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullandığını, uluslararası hukuk ve BM'nin ilgili kararları çerçevesinde hareket ettiğini vurguladı. Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı Harekatı öncesinde olduğu gibi, Zeytin Dalı Harekatı'nda da Suriye rejiminin bilgilendirildiğini söyledi.

"Neticede onların İstanbul'da başkonsolosluğu var. Dolayısıyla yazılı bir bildirimde bulunuyoruz. Bu, onlardan icazet aldığımız anlamına gelmez, uluslararası hukuka uygun hareket ettiğimiz için Suriye Başkonsolosluğuna yazılı bildirimde bulunuyoruz. Fırat Kalkanı Operasyonu öncesinde de bunu yaptık, şimdi de bunu yaptık."

Suriye rejimi bu açıklamaların ardından, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili kendilerine herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını belirterek Suriye topraklarındaki harekatı kınadı.

Öte yandan BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı da, BM Daimi Temsilciliği vasıtasıyla, harekatın amacı ve hukuki dayanağı hakkında mektupla yazılı olarak bilgilendirildi.

Kaynak: AA, Reuters