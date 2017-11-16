  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Türkiye, Yunanistan'a gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır'

'Türkiye, Yunanistan'a gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır'

Dışişleri Bakanlığı, "Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Yunan halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

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Türkiye, Yunanistana gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır

Türkiye, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki selde yaşamını yitirenler için taziyelerini ileterek, gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'daki selin yol açtığı can kaybı ve hasarın üzüntüyle öğrenildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Yunan halkına ic¸ten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, Yunanistan ile dayanışma içinde gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, yunanistan sel, Atina sel
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