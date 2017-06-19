Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye, gerçekten bir yandan insanların refah düzeyini yükseltmek için uğraşırken bir yandan da FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütleriyle uğraşmaktadır." dedi.

Bingöl'de temas ve ziyaretlerde bulunan Tüfenkci, teravih namazının ardından esnaf ziyareti yaptı, kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra bir kafede düzenlenen sahur programına katılan Tüfenkci, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüfenkci, rahmet ve bereket ayı ramazanda Bingöl'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ramazanda muhasebe yapmak önemlidir, kendimizle muhasebe yaparız, malımızla muhasebe yaparız. Dolayısıyla biz de hükümet olarak bu hesabı yapmak zorundayız." dedi.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Türkiye, gerçekten bir yandan insanların refah düzeyini yükseltmek için uğraşırken bir yandan da FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütleriyle uğraşmaktadır. Adeta bu örgütler, hem DEAŞ’ı hem PKK’sı hem FETÖ’sü hem DHKPC’si sanki bölgesel ihale almış gibi, terör ihalesi almış gibi Türkiye üzerinde hesaplar yapmakta, bölge güçlerinin taşeronluğuna gönüllü olarak soyunmaktadır. Maalesef ramazan ayında da terörle mücadelemizde şehitler veriyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz, gazilerimize uzun ömürler, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Son dönemde İslam dünyasının çok sancılı günler yaşadığını ve ağır bir imtihandan geçtiğine dikkati çeken Tüfenkci, yüz yıllardır barışın simgesi coğrafyanın terörle, acıyla, bombalarla anıldığını belirtti.

Tüfenkci, "Binlerce yıllık İslam medeniyetine ev sahipliği yapmış bu coğrafya, rahmet ve merhamet yüzünü göstermesi gerekirken, hem sömürü düzeninin oyuncağı olmuş vaziyette hem de kardeşin kardeşe kırıldığı, kırdırıldığı bir coğrafya haline gelmiş. İşte tam da böyle bir coğrafya da Türkiye güçlü olmak zorunda. Türkiye, ayakları üzerinde durmak zorunda. Türkiye, yerli ve milli istikamette yürümek zorunda ve Türkiye gücüyle, varlığıyla mazlumların, mahrumların, yetimlerin umudu olmaya devam etmek zorunda.”

Türkiye’yi bölmeye ve parçalamaya yönelik oyunlara karşı her daim uyanık olması gerektiğini ifade eden Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Tüm dertleri Türkiye’yi zayıflatarak, Türkiye’yi bölmeye, Türkiye’yi parçalamaya yönelik oyunların sahnelendiği ve bu noktada bizim her daim uyanık olmamız, kendi insanlarımıza sahip çıkarak yetiştirdiğimiz insanlarla yerli ve milli duruş gösterecek insanlara sahip olarak bu coğrafyaya sahip çıkmamız gerekiyor."

Programa Vali Yavuz Selim Köşger, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Cihannüma Derneği Bingöl Şube Başkanı Orhan Buğrahan ve davetliler katıldı.