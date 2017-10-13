'Türkiye yeni bir türbülansın içine sokulmak isteniyor'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Karacabey ilçesinde, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilgili yapılmak istenen ameliyat ve operasyonun 15 Temmuz 2016'dan önce başladığını söyledi.

Türkiye'nin kendi ayaklarının üzerinde durduğu, emeklediği yerden dizlerinin üstüne doğrulduğu, kendi tez ve iddialarını ortaya koymaya başladığı, savunma sanayisinde önemli adımlar attığı andan itibaren uluslararası sisteme karşı bir meydan okumayla ortaya çıktığını anlatan Çavuşoğlu, "Bu uluslararası sistem, Türkiye'yi her defasında hizaya getirecek bir yolu bulmuştu. Bazen darbeler, bazen ekonomik krizlerle ülkeye diz çökertmeyi başarmıştı." diye konuştu.

Birilerinin, karşısında dikte edilenleri elinin tersiyle itip güçlenmeye, kudretlenmeye başlayan Türkiye'yi gördükçe çıldırdığını dile getiren Çavuşoğlu, "Her hamlemiz, gelişim projemiz, Türkiye'nin her büyüme hafsalası onları çıldırttı." ifadelerini kullandı.

Vekalet savaşları

Çavuşoğlu, ülkenin bütün organlarına ve hücrelerine kadar girmiş, unutulmaya bırakılmış, zamanı geldiğinde de uyandırılarak ülkeyi felç etmek üzere devreye alınan bir güruhun milletin üzerine uçakla, tankla, topla, tüfekle mermi yağdırdığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Millet, her şeye rağmen çıplak bedenleriyle 'Namusum, mukaddesatım ve vatanım' diyerek, buna geçit vermedi. Bu millet, eli öpülesi bir millettir. 15 Temmuz, tarihimizin nirengi noktalarından biridir. Şehitlerimizi ve gazilerimizi, milletin ortaya koyduğu o büyük direnişi asla unutmayacağız. Bizim unutmadığımız gibi unutmayan birileri daha var. Bu girişimin arkasında olan, ellerinde tuttukları kuklalarla perde gerisinden onları yönetenlerin asla vazgeçmeyeceğini bileceğiz. Türkiye, 'vekalet savaşları' suretiyle yeni bir türbülansın içine sokulmak isteniyor. Güneyden, başka bölgelerden kuşatılmak isteniyoruz. Ne olursa olsun Türkiye, bütün bu kuşatmayı yaracak millete de ferasete de ruha da sahiptir."

'Hedefimiz, lise düzeyindeki her 100 öğrenciden en az 50'sini meslek liseli yapmak'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, daha sonra Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi teknoloji laboratuvarlarının açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

"Meslek lisesi, memleket meselesi" sloganının önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz, sadece bu sloganla yetinmedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetleri olarak, en önemli önceliklerimizden birinin gençlerimizi birer meslek sahibi yapıp geleceklerini garanti altına alarak, onları mutlu ve huzurlu kılmak, ülkemizin yetişmiş insan gücü kapasitesini artırmak olduğunu gündemimizden çıkarmadık." diye konuştu.

Ülke genelinde binlerce farklı alanda eğitim veren meslek lisesi olduğunu, bunların sayısının 12 kat arttığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu sayı, 3 bin 290 mesleki ve teknik liseye ulaşmıştır. Bu okullarımızda çoğu teknik olmak üzere 130 binin üzerinde öğretmen görev yapmaktadır. Hükümetlerimiz döneminde meslek liselerimizde okuyan öğrenci sayısı, 1 milyon 800 bin civarına ulaşmıştır. Bu rakam, Avrupa ülkeleriyle mukayese edildiğinde henüz onların yarısı kadar olsa da giderek artan sayılarımız, inşallah umut verici seviyelere ulaşacaktır. Kısa vadede hedefimiz, lise düzeyindeki her 100 öğrenciden en az 50'sini meslek liseli yapmaktır. İnşallah bu hedefimize de çok yaklaştık. Bakanlık bütçemizden sadece mesleki ortaöğretime ayrılan rakam 2002'ye göre 11 kat artırılarak, 8 milyar 700 milyon liraya çıkartılmış, adeta bir sessiz devrime imza atılmıştır."