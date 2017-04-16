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'Türkiye yeni bir sürece girmiş bulunuyor'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, "(Halk oylaması) Yoğun bir 'evet'li süreçten sonra Türkiye yeni bir sürece girmiş bulunuyor" dedi.

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Türkiye yeni bir sürece girmiş bulunuyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, halk oylamasına ilişkin,"Yoğun bir 'evet'li süreçten sonra Türkiye yeni bir sürece girmiş bulunuyor." dedi.

Bakan Çelik, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı önünde toplanan partililere hitaben yaptığı konuşmada, anayasa değişikliğine ilişkin vatandaşlara verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Sandıktan çıkan sonuçlara saygı duyacaklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Yoğun bir 'evet'li süreçten sonra Türkiye yeni bir sürece girmiş bulunuyor. Anayasa değişikliği çerçevesi kapsamında 1 aydır Şanlıurfa'da vatandaşlarımızla yürüttüğümüz referandum çalışmasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son derece önemli bir netice almamıza vesile oldunuz. Şanlıurfa yüzde 71'lik destek oranıyla gerçekten kampanya döneminde ifade ettiğim gibi Türkiye'ye ışık saçmıştır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Parti teşkilatına ve belediye başkanlarına kampanya süreci boyunca sağladığı katkılardan dolayı da teşekkür eden Çelik, kentteki çalışmalarını bundan sonra da artırarak sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Çelik, konuşmasının ardından Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

Etiketler: faruk çelik, seiçim sonuçları, halkoylaması sonuçları, referandum sonuçları, halkoylaması 2017
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