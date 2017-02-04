  • 04 ÅžUBAT 2017, CUMARTESI

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'TÃ¼rkiye, yeni bir atÄ±lÄ±m dÃ¶nemi yaÅŸayacaktÄ±r'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, AK Parti Bolu Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Belediye Nikah Salonu'nda dÃ¼zenlenen iÌ‡l danÄ±ÅŸma meclisi toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu.

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TÃ¼rkiye, yeni bir atÄ±lÄ±m dÃ¶nemi yaÅŸayacaktÄ±r

TÃ¼rkiye'de seÃ§imlerden sonra ortaya bir sÃ¼rÃ¼ soru Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Bakan Ã–zlÃ¼, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"HÃ¼kÃ¼met kurulacak mÄ± kurulmayacak mÄ±? HÃ¼kÃ¼met kurulsa bile Ã¶mrÃ¼ ne kadar olacak? Bakanlar Kurulu toplanabilecek mi? BakÄ±nÄ±z, ÅŸaka yapmÄ±yorum, 90’lÄ± yÄ±llarda, Bakanlar Kurulu’nun toplanmasÄ±, daha doÄŸrusu toplanabilmesi, gerÃ§ekten de haber deÄŸeri taÅŸÄ±yordu. Åžu anda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir lider, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir parti var. Bu gÃ¼Ã§lÃ¼ lider sayesinde 14 yÄ±ldÄ±r koalisyon dÃ¶nemi yaÅŸamadÄ±k. Ancak buna kÃ¶klÃ¼ bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak gerekiyor."

Bu sorunlarÄ±n sistem Ã¼zerinden Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸini, bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin en Ã¶nemli getirilerinden birinin de bu olduÄŸunu kaydeden Ã–zlÃ¼, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bir daha TÃ¼rkiye’de koalisyon dÃ¶nemi yaÅŸanmayacak. Bir baÅŸka Ã¶nemli konu da yÃ¼rÃ¼tmedeki iki baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kalkacak olmasÄ±dÄ±r. BÃ¶ylece Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir yÃ¼rÃ¼tme geÃ§ecek. Daha doÄŸru ve daha hÄ±zlÄ± kararlar almak ve bunlarÄ± daha iyi uygulamak mÃ¼mkÃ¼n olacak. Sadece yÃ¼rÃ¼tme deÄŸil, yasama da Ã§ok daha etkin bir iÅŸlev Ã¼stlenecek. YasamanÄ±n kanun yapÄ±cÄ± Ã¶zelliÄŸi daha fazla pekiÅŸecek. YargÄ± gerÃ§ek anlamda baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z bir yapÄ±ya kavuÅŸacak."

"Milletimize Ã§ok iyi anlatmamÄ±z gerekiyor"

Bakan Ã–zlÃ¼, referandum sonrasÄ±nda kamu otoritesini oluÅŸturan yasama, yÃ¼rÃ¼tme ve yargÄ±nÄ±n arasÄ±nda bir denge oluÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "BunlarÄ±n her biri daha gÃ¼Ã§lÃ¼ hale gelirken, hiÃ§biri bir diÄŸerinin gÃ¶rev alanÄ±nÄ± ihlal etmeyecek. BÃ¶ylece TÃ¼rkiye, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir sisteme kavuÅŸacak, yeni bir atÄ±lÄ±m dÃ¶nemi yaÅŸayacaktÄ±r. BunlarÄ± milletimize Ã§ok iyi anlatmamÄ±z gerekiyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu. AA

Etiketler: bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼
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