Türkiye, yakaladığı Fransız DEAŞ’lı teröristi teslim etti

Türkiye, Amar F. isimli Fransa doğumlu DEAŞ’lı teröristi 2017 son bahar döneminde yakaladı.

2013 yılında terör örgütüne katılan teröriste “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan soruşturma açıldı.

Fransız basını, teröristin Fransız yetkililere 23 Mayıs’ta teslim edildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda Suriye ve Irak’ta yenilgiye uğrayan DEAŞ’ta, teröristler ülkelerine dönüyor.

Fransa’ya dönen teröristlerin nasıl yargılanacağı ülkede tartışılırken, Türkiye’nin bugüne kadar 200’den fazla Fransız vatandaşı DEAŞ terör örgütü üyesini Fransa’ya teslim ettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA